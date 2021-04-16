​"ثاني أكسيد الكبريت".. الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لكتل هواء سامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن عدد من الشائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وقالت وزارة البيئة، إنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، مُوضحةً أن محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.

وشددت على أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت لم يسجل أي ارتفاعات، ولم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به في الهواء، مُشيرةً إلى متابعة الوزارة للموقف البيئي لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والتي تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 109 محطات على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تتكون الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من معدات لرصد ملوثات الهواء والتي تشمل كلا من الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر، والغازات كغاز ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، التي تؤثر على جودة الهواء، وتعمل محطات رصد تلوث الهواء بشكل لحظي؛ لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.