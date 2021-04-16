مصادرة ٢٢ طن صلصة منتهية الصلاحية داخل مصنع بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنعا بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بكفر الشيخ.

وأمكن ضبط 22 طن "صلصة طماطم" معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.