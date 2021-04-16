شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد الذي حددته وزارة الصحة للتطعيمات للذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح «أيوب»، أنه تم تخصيص الفرق الطبية بالحميات لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر يوميا وفي جميع ايام الاسبوع، وتعمل المستشفى على التطعيم من الساعة ٩ صباحا وحتى العاشرة مساء طوال شهر رمضان. وأضاف أن اعداد كبيرة من المواطنين من اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن واعضاء الطواقم الطبية قد بداؤا في التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الاليكترونى لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد جرعة اللقاح.