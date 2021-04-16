شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بدء تلقي الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، حيث تلقى 135 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح منذ بدء التطعيم حتى الآن، بواقع 48 مواطنًا بمنفذ كفر شكر المركزي، و30 بمنفذ مركز طبي سنديون بقليوب و57 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

كما كشفت الإحصائيات والبيانات الرسمية للمديرية إجمالي من حصلوا على اللقاح جرعة أولى بلغ 6195 مواطنًا، منهم 2398 بمركز لقاح كفر شكر، و1791 بمنفذ سنديون بقليوب، و2006 بمركز طبي حجازي بشبرا.

وسجلت القليوبية اليوم 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من داخل المحافظة، وفق بيانات مديرية الصحة، وسجل مركز بنها الأعلى في نسب الإصابة بـ 27 حالة، يليه شرق طوخ بـ11 حالة، ثم الخانكة وقليوب، بـ 9 حالات لكل منهما، والقناطر بـ 5 حالات، وكفر شكر حالتين، وغرب شبرا وشبين القناطر بحالة لكل منهما، بينما سجل شرق شبرا وقها والعبور صفر إصابة.

ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 15080 حالة، فيما سجلت مستشفيات المحافظة اليوم 9 حالات من خارج الإقليم.