شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 636 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية في مركز الوقف بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا إن القافلة الطبية بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف قد أنهت أعمالها بالكشف على 636 مواطنًا، وذلك على مدار يومي 15،14 أبريل.

قافلة طبية مجانية بمركز الوقف

وأوضح الدكتور راجي أن القافلة قدمت الكشف على المواطنين في العديد من التخصصات وأسفرت عن الكشف على ٢٠٨ باطنة، و٤٩ جراحة، و٣٥ نساء، و١٤٩ أطفال، و١٣٦ عظام، و٣٦ تنظيم أسرة، و٢٣ أسنان، بالإضافة إلى عمل تحليل الدم لـ ٢١ مواطنًا بمعمل الدم، و٢٦ بمعمل المستوطنة، هذا بالإضافة إلى ٧ حالات إلى المستشفى للكشف والتحاليل وعمل اللازم.