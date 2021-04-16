شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب عند الساعة 6.30 م .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية غدًا السبت 17-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً السبت 17-4-2021، الذي يوافق خامس أيام شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد غدًا السبت تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقة، فيما يتم مد توقيت أذان صلاة المغرب دقيقة أيضًا.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غدًا، حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يوميًا:

موعد صلاة الفجر 3.57 ص

موعد الشروق 5.30 ص

موعد صلاة الظهر 12.00 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.30 م

موعد صلاة العشاء 7.52 م