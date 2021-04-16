شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: «كورونا» يجبر 15% من كبار أصحاب المطاعم على تغيير النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الحلو، رئيس شعبة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأضرار الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا أجبرت حوالى 15% من كبار أصحاب المطاعم على تغيير النشاط بعد تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب الوباء، ما اضطرهم إلى تغيير نشاطهم وتصفية أعمالهم.

وأوضح «الحلو»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الذين تأثروا بالجائحة من أصحاب المحال الكبيرة الموجودة فى المولات التجارية الكبرى والتى تصل القيمة الايجارية لها حوالى 200 ألف جنيه شهريًا وأصحاب القيمة التجارية المرتفعة، فيما لم يتأثر صغار أصحاب المطاعم بسبب كورونا مقارنة بالآخرين.

وعن الإقبال على المطاعم فى شهر رمضان، قال «الحلو»، إنه كعادة جميع الأنشطة فى الأسبوع الأول من رمضان، فإن الإقبال يكون ضعيفًا حيث لم يتعدَّ خلال أول أيام الشهر 25% من السعة الاستيعابية للمطاعم، نظرًا لأن أول رمضان يعتبر مناسبة دينية تسيطر عليها الأجواء الأسرية وإقامة ولائم فى النطاق الأسرى وقضاء أول أيام رمضان مع الأهل مما يساهم فى ضعف الإقبال بشكل عام.

وأوضح أنه بشكل عام يعتبر الإقبال- رغم ضعفه حاليًا- الأكبر مقارنة برمضان الماضى والفترة الماضية بسبب كورونا، متوقعًا ارتفاع معدلات الإقبال واكتمال السعة الاستيعابية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان. وأضاف: «مواعيد العمل فى المطاعم حاليًا من الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحًا»، مطالبًا بمد ساعات العمل حتى الثالثة صباحًا، ويتم تغييرها لتبدأ فى السابعة صباحًا بدلًا من الخامسة ويتم تعويض الساعتين فى نهاية اليوم، خاصة أن الإسكندرية تعد من المدن الساحلية ولها طبيعة خاصة فى السهر ما يتطلب الاهتمام بالفترات الليلية بدلا من الصباحية خاصة فى شهر رمضان وموسم الصيف.