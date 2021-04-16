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التزام بالإجراءات الاحترازية فى الجمعة الأولى لرمضان

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المساجد فى المحافظات حالة من الالتزام الشديد باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

ففى المنيا حرص آلاف المصلين، على الحضور للمساجد لأداء الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، وشكلت مديرية الأوقاف بالمحافظة، فرقًا مرورية على المساجد، للتأكد من الالتزام من غلق دورات المياه، والتزام المصلين بارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصى، والتباعد خلال الجلوس والصلاة.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة بالمحافظة: «لم ترصد غرف العمليات بالإدارات الفرعية بالمراكز والمدن والقرى، مخالفات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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