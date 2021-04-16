شكرا لقرائتكم خبر عن التزام بالإجراءات الاحترازية فى الجمعة الأولى لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المساجد فى المحافظات حالة من الالتزام الشديد باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

ففى المنيا حرص آلاف المصلين، على الحضور للمساجد لأداء الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشكلت مديرية الأوقاف بالمحافظة، فرقًا مرورية على المساجد، للتأكد من الالتزام من غلق دورات المياه، والتزام المصلين بارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصى، والتباعد خلال الجلوس والصلاة.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة بالمحافظة: «لم ترصد غرف العمليات بالإدارات الفرعية بالمراكز والمدن والقرى، مخالفات.