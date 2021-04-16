شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توفير أجهزة الأكسجين للتيسير على مرضى العزل المنزلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير العمل فى المستشفيات التى تستقبل المصابين بـ«كورونا»، والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة وجهت خلال اجتماعها عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع قيادات الوزارة ومديرى المستشفيات، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بإدراج صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين بالعزل المنزلى الذين تستدعى حالتهم الصحية، ضمن منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، للتيسير على المرضى وحصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأضاف أنها اطمأنت على المخزون الاستراتيجى للأكسجين، ووجهت بتأمين احتياجات المستشفيات بشكل دورى، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة مديرى المديريات بسرعة توريد أى نواقص فى تلك المستلزمات إلى المستشفيات، والتأكد من توافر مخزون يكفى لمدة شهرين على الأقل بكل مستشفى بشكل دورى.

وتابع أن الوزيرة تقدمت بالشكر لكافة الفرق الطبية العاملة فى المستشفيات لما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت فى إدارة وباء عالمى بأعلى مستوى من الخدمة الطبية، مؤكدة دعم القيادة السياسية لكافة الفرق الطبية، كما دعتهم لمواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها فى مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت مديرى مديريات الصحة بالمرور الدورى بشكل منتظم على كافة مستشفيات الوزارة التى تستقبل حالات فيروس كورونا على مستوى المحافظات، وأكدت حرصها على متابعة سير العمل والوقوف على أى تحديات، كما وجهت بالاستمرار فى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تعافى 439 مصابًا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 161 ألفًا و470 حالة حتى الآن.

وقال «مجاهد» إنه تم تسجيل 837 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 41 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 213 ألفا و798 من ضمنهم 161 ألفا و470 حالة تم شفاؤها، و12 ألفا و611 حالة وفاة.

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن مواجهة الأزمة الراهنة المتعلقة بـ«كورونا»، تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية، بما يسهم فى رفع حجم الإنتاج العالمى من اللقاحات وسد الفجوة بين المطلوب والمعروض على المستوى الدولى، مع وضع ضوابط لضمان استغلال تلك القدرات بشكل آمن وبالجودة المطلوبة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية باعتبارها المحفز الرئيس لتشجيع البحث والتطوير فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الأول من نوعه، الذى دعت إليه مدير عام منظمة التجارة العالمية، وجمع ممثلى كبرى شركات الدواء المصنعة للقاحات، إلى جانب قيادات المنظمات الدولية المعنية والدول الأعضاء بالمنظمة، لبحث كيفية تعزيز دور المنظمة فى إطار الاستجابة الدولية لجائحة كورونا.

وأوضح «جمال الدين» أن تصنيع اللقاحات أمر معقد، ويعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة ويتطلب استثمارات مستدامة، مستعرضًا كيفية التغلب على العقبات التى تواجه الدول النامية فى توظيف قدراتها التصنيعية لإنتاج اللقاحات، من خلال إقامة شراكات بين حكومات الدول والشركات المنتجة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية للمساهمة فى زيادة الإنتاج.

وأضاف أن تكلفة استمرار الأزمة الراهنة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، تتجاوز بكثير تكلفة دعم الدول ذات القدرات التصنيعية غير المستغلة فى إنتاج اللقاح، وتوفير اللقاح للدول غير القادرة على تقديمه لمواطنيها.

إلى ذلك، خلصُ المؤتمر إلى أهمية مواصلة المنظمة لرصد التدابير التجارية التى تتخذها الدول فى إطار احتواء الجائحة وتداعياتها، وحثها على نبذ أو الحد من القيود التى تفرضها على صادراتها من اللقاحات والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، مع التوضيح أن معالجة مشكلة نقص اللقاحات والتوزيع غير العادل لها يتطلب بشكل أساسى الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول لزيادة الإنتاج العالمى من اللقاحات، بالإضافة لتوفير المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات.