شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد الغنيمى بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أمس، مسجد الغنيمى بقرية كفر الغنيمى، التابعة لمركز منيا القمح، المقام على مساحة 950 مترًا بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأدى الوزير والمحافظ صلاة الجمعة بالمسجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وألقى «جمعة» خطبة الجمعة بعنوان: «دعوة للتأمل فى عظمة كتاب الله عز وجل»، تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم، فهو كلام الله ينطق بالحق ولا يشبه كلام المخلوقين، سائلا المولى عز وجل أن يرزق الجميع قوة الإيمان وحسن الفهم بالقرآن.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات صحفية، إن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين، مشددًا على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد لمواجهة الأمراض والأوبئة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسى وسطية الإسلام السمحة.

كان الوزير والمحافظ عقدا لقاءً بعدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة بقصر ثقافة منيا القمح، ودعا الوزير الأئمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام، وفق الضوابط التى أعلنتها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح «جمعة» أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية، لافتا إلى ما تم افتتاحه من مساجد بالمحافظة منذ الأول من سبتمبر لعام 2020، وصل إلى 114 مسجدا منها 111 مسجدًا بناء جديدا وإحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وترميم، وإجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة بلغ 1369، ليؤكد أن الدولة تبنى ولا تهدم، ومصر أرض الأديان والإسلام.

وتطرق اللقاء إلى اهتمام الوزارة بالجانب الدعوى وصقل مهارات الأئمة، ليؤكد أنه تم تكثيف الدورات التدريبية للائمة والدعاة بالتعاون مع الجامعات المصرية وأكاديمية التدريب بالوزارة، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد أكبر نسبة تسجيل لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه، إذ إن العام الماضى تم الدفع بـ800 إمام للحصول على الماجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة فى علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلم النفس.

وأعلن إطلاق مشروع صكوك الأضاحى لهذا العام مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد توزيع مليون و200 ألف كيلوجرام من أجود أنواع اللحوم على المستحقين بمختلف المحافظات.