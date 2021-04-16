شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم المواطنين بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الصحة، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة ضد فيروس كورونا، وتم تجهيز أحد الأماكن بالغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى المركز الرئيسى للتطعيم بوحدة صحة الأحياء.

وقال تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن ذلك يأتى فى ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع الفيروس، وحرصت الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وتفقد وفد طبى من صربيا الأماكن المخصصة لتلقى اللقاح بمدينة الغردقة لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقى اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة، وأشارت مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية إلى أنه تم تطعيم 615 شخصًا من العاملين بالقطاع حتى الأمس.

وفى الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى المركز الطبى بأبوكبير، وتأكد من انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وجاهزية الفرق الطبية لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم.

وفى المنيا، أصدرت مطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا ديمتريوس، بيانًا باستمرار إيقاف جميع الأنشطة بجميع كنائس الإبراشية «التربية الكنسية- مدارس الأحد الصباحية- الاجتماعات الفئوية»، حتى 23 إبريل الجارى، على أن يتم تقييم المواقف فى حينها.

وتضمن البيان استمرار القداسات فى مواعيدها، مع التأكيد على الحجز المسبق بنسبة 25%، ومراعاة تطبيق التباعد، وارتداء الكمامات، ومنع صلاة القنديل فى المنازل وصلاة الثالث وصلوات الحميم والزيارات المنزلية وإغلاق قاعات العزاء.