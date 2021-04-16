شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد»: وثيقة صحية لذوي الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعًا مساء أمس الأول، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكدت على إرسال تلك القرارات فى صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بإصدار الوثيقة الصحية للمواطنين ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، تمهيدًا لإتاحة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية، سواء بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو مستشفيات القوات المسلحة، كما راجعت أيضًا سير العمل بالربط الإلكترونى لكافة الوحدات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان.

وتابع المتحدث الرسمى أن الوزيرة تابعت المنظومة المميكنة لملف التعليم الطبى المهنى، بداية من إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بعد اجتياز الاختبار إلكترونيًا، ثم التقديم على البرامج التدريبية للزمالة المصرية، بما يتيح توفير فرص التعلم لكافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وأشارت إلى أن الميكنة والتحول الرقمى لخدمات الوزارة يضمن تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على كل الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمى.