الخليج 365: بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم اليوم.. إغلاق المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات 11 مساء.. وزيادة ساعة يومى الخميس والجمعة وفى الأعياد الرسمية.

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