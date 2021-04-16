شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغلت الدولة مبنى مجمع التحرير لتطوير أصول الدولة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مارس 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بنقل تبعية مجمع التحرير إلى صندوق مصر السيادى فى أولى اختبارات تحويل مجمع التحرير إلى قصة نجاح جديدة فى استغلال أصول الدولة، بعد المجهود الضخم الذى بذل خلال الفترة الماضية فى إخلاء المجمع، وإعداد دراسة سوقية عالمية لوضع أفضل استخدام للمبنى.

قصة إنشاء المبنى تعود إلى أمر ملكى حيث كان المجمع أول مبني إداري يضم دواوين الحكومة وتم تصميمه عام 1948 وتم الانتهاء منه في 1951، وحمل اسم "مجمع الحكومة".

يضم المبنى 13 دورًا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و 1356 غرفة، وبدأت محافظة القاهرة إخلاء مجمع التحرير مطلع عام 2021، فتم نقل 27 جهة كانت تشغل المبنى إلى أماكن بديلة مطورة، كما تم وضع خطة تسويقية لاستغال المبنى ليضم جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا إضافة إلى شقق فندقية.