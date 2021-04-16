مباحث التموين تداهم مجزر دواجن تشكل منتجاته خطرا على الصحة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن " دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

مالك المجزر كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.