مصادرة ٥٢ ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتم ضبط (52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى – سرنجات – مطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.