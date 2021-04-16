شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعد على مساحة 92 متر بمدينة منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، ومسؤولي الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ إزالة فورية فى المهد بقرية دبركى التابعة للوحده المحليه بطملاى بمساحة ٩٢ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وجارى المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معها.

وأضاف عبدربه أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفين بإقامة أي أعمال بناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.