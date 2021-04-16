شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي 10 حالات من مصابي كورونا بمستشفى حميات الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى حميات الأقصر عن خروج وتعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية العينة، والتأكد من التحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين.

وناشد الدكتور محمد الرملى، مدير المستشفى، المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس كورونا، مقدما شكره إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.