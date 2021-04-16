شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مسجد الرحمة بمنطقة الكيلو 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، اليوم الجمعة مسجد الرحمة بمنطقة العمارات الجديدة بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، بحضور حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومحمد الغمرى مدير فرع البنك الأهلى بمطروح، وعدد من مديرى المديريات والإدارات بمطروح.

تم إنشاء المسجد الأهلى بالجهود الذاتية على مساحة 200 م2 وبتكلفة 1،5 مليون جنيه، وتناولت خطبة الجمعة أهمية التمسك بالمبادئ والقيم الاسلامية، مع أهمية اجتناب المعاصى والآثام والصوم عنها قبل الصوم عن الطعام.

فيما تقدم محافظ مطروح بالشكر لصاحب التبرع بإنشاء المسجد، مقدما التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المسجد الجديد، مؤكداً على أن مطروح ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التي تم إعادة رفع كفاءتها بعدد من المدن منها سيوة ومرسى مطروح، مع الانتهاء قريبا من إعادة ترميم مسجد العوام أشهر مساجد المحافظة بكورنيش مدينة مرسى مطروح.