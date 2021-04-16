شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.25 مليون جنيه .. وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى أولاد صقر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة اتتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والمعامل، بتكلفة تقديرية بلغت مليونًا و٢٥٠ ألف جنيه، دعمًا من ميزانية المديرية.

تفقد وكيل الوزارة جميع أماكن التطوير، ووجه بتخصيص مركز متخصص لطب الأسنان يضم ٤ كراسي للأسنان، كما وجه ببعض الملاحظات لمراعاتها أثناء أعمال التطوير، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، فضلا عن تغطية بعض الأسقف لمنع تساقط الأمطار داخل المبنى، وتخصيص أماكن انتظار لائقة للمرضى والمواطنين المترددين على العيادات الخارجية، وباقي الأقسام الطبية بالمستشفى.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة مع إدارة المستشفى تحديد أماكن تقديم الخدمة الطبية البديلة أثناء أعمال التطوير، لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى بكل مرحلة، لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن لصالح المرضى والمواطنين.

واجتمع وكيل الوزارة مع مدير إدارة المستشفيات، ومدير المستشفى، وتمت مناقشة الإجراءات المتبعة بالمستشفى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وبحث أي معوقات تؤثر على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة، وناقش مع رئيسة التمريض ومسؤولي التغذية، خطة توزيع الوجبات الغذائية على المرضى، ونسب البروتين المحددة لهم بأقسام العزل، والتأكيد على زيادتها بما لا يتعارض مع الحالة الصحية للمريض، كما أكد على مدير إدارة المستشفيات بمسؤولية رئيسة التمريض بكل مستشفى عن توزيع الوجبات الغذائية للمرضى، وكذلك تكثيف عمل الفرق الطبية من أخصائيي العلاج الطبيعي في تقديم جلسات العلاج الطبيعي للمرضى بأقسام العزل، والعنايات المركزة بالمستشفى، ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضى، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي والجهاز العضلي لهم.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفى، وتابع تطعيم المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن ١٤ مركزًا على مستوى المحافظة، والتي تم تخصيصها تيسيرا على المواطنين من مشقة السفر، ومنع التكدس، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، والتأكد من تقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.