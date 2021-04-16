شكرا لقرائتكم خبر عن ستنقل صناعة الإلكترونيات نقلة حضارية متطورة .. وزير التعليم العالي عن مدينة العلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بحضور الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول المجلس عرض رؤية المدينة وأهدافها الاستراتيجية المقترحة وإمكانيات المدينة والأنشطة المتوقع تنفيذها، حيث تعتبر المدينة منطقة بحثية لصناعة الإلكترونيات، وتابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات التي أنشئت بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6 لسنة 2021 طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر برقم 23 لسنة 2018.

وأشار الوزير إلى أن الغرض من إنشاء المدينة هو المساهمة في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، باستثمارات قدرها حوالي 4 مليارات جنيه، لتصبح صرحا عملاقا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى في صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها والصادر لها قرار رئيس الوزراء كمشروع قومي رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 6/1/2020، مما يعكس أهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي ليكون قاطرة مصر للتقدم وبناء الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة.