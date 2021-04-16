شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي علي 1085 مريض في مركز السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السلام التابعة لمركز السادات، والتي استمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٠٨٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٤ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، والكشف المبكر للضغط والسكر لعدد ٢٤ حالة، والأشعة لعدد ١٥ حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد ١١٠ حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.