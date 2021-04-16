شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحذر من وجود إشغالات أو تعديات للمحال بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، ميدانيًا أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشوارع التحرير والسودان والثورة وسليمان جوهر للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، وذلك فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية.

ووجه المحافظ خلال جولته مديرية الطرق بمراجعة جودة الخامات المستخدمة في بلاط الإنترلوك لأرصفه المشاة بشارع السودان، كما كلف حي العجوزة بالمتابعة اليومية مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة فى تنفيذ طبقة الرصف وأرصفة المشاة مع تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء.

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع الثورة وجه المحافظ حى الدقى بسرعة إنجاز الأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة، وفى حال عدم الالتزام يتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة جادة، مشددا على رفع كفاءه الأسوار والأكشاك المتواجدة بالشارع لتظهر بالشكل اللائق.

كما كلف المحافظ حى الدقى بمتابعة جادة لأعمال تطوير ورصف شارع سليمان جوهر والحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية مع تدعيم الشارع بأعمدة إنارة وإجراء تنسيق عام لأرصفة المشاة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة قيام الإدارات الميدانية بحى العجوزة بأداء العمل المكلفين به على أكمل وجه وذلك فى ضوء ما رصده المحافظ من بعض نقاط التقصير فى العمل، خاصة بمتابعة ملفات النظافة والإشغالات وساحات الانتظار والتعديات علي الطريق العام، مؤكدا أن التقييم سوف يكون دوري لكافة القيادات للارتقاء بمنظومة العمل.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع الى اراء ومقترحات المواطنين القانطين بالمحاور المرورية الجارى تطويرها والذين عبروا عن سعادتهم بما تشهده تلك الطرق من أعمال تطوير ورصف.

الجولة التى أجراها محافظ الجيزة رافقه خلالها المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.