شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. إصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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