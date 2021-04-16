شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تطوير شوارع سليمان جوهر والثورة والتحرير والسودان ( صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، ميدانيا أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع التحرير والسودان والثورة وسليمان جوهر، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، وذلك في اطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية .

ووجه خلال جولته مديرية الطرق بمراجعة جودة الخامات المستخدمة في بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاه بشارع السودان، كما كلف حي العجوزة بالمتابعة اليومية مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة في تنفيذ طبقة الرصف وأرصفة المشاه مع تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء.

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع الثورة، وجه المحافظ، رئيس حي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة، وفي حال عدم الالتزام يتم سحب الأعمال واسنادها لشركة جادة مشددا على رفع كفاءه الأسوار والأكشاك المتواجدة بالشارع لتظهر بالشكل اللائق.

كما كلف المحافظ ،حي الدقي بمتابعة جادة لأعمال تطوير ورصف شارع سليمان جوهر والحفاظ على ما تم انجازه من أعمال وعدم السماح بوجود أي اشغالات أو تعديات للمحال والمنشات التجارية مع تدعيم الشارع بأعمدة إنارة وأجراء تنسيق عام لارصفه المشاه .

ووجه بضرورة قيام الإدارات الميدانية بحى العجوزة بأداء العمل المكلفين به على أكمل وجه، وذلك في ضوء ما رصده المحافظ من بعض نقاط التقصير في العمل خاصة بمتابعة ملفات النظافة والاشغالات وساحات الانتظار والتعديات على الطريق العام، مؤكدا أن التقييم سوف يكون دوري لكافة القيادات للارتقاء بمنظومة العمل.

خلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع إلى أراء ومقترحات المواطنين القانطين بالمحاور المرورية الجارى تطويرها، والذين عبروا عن سعادتهم بما تشهد تلك الطرق من أعمال تطوير ورصف.