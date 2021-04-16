شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة : مد فترة تلقى طلبات التعويضات لأهالى النوبة حتى 30 أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن صدور قرار اللجنة الوطنية لصرف تعويضات أهالى النوبة، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بمد فترة تلقى الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 أبريل الجارى، لمن لم يتم تعويضه من أبناء النوبة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل حصول المستحقين منهم على التعويضات المقررة بإجمالى 5329 مستحقاً، وذلك من إجمالى 11 ألف و500 مستحق، حيث تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحق.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن 16 لجنة جاهزة بشكل يومى لتلقى الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً حيث أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين في تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان.

وأشار إلى أنه بالتوازى تم فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالى، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.