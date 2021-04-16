التنمية المحلية تتابع استلام محافظ الجيزة سيارتين للخدمات الحكومية المتنقلة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، استلام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة.

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة، إن تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة ستتواجد بالأماكن الأكثر إزدحاما، لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأضاف البيان إن توفير السيارتين جاء في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التنمية المحلية، مع التخطيط والتنمية الاقتصادية، برعاية رئيس مجلس الوزراء لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين كمنافذ بالمناطق عالية الكثافة.

التنمية المحلية تتابع استلام محافظ الجيزة سيارتين للخدمات الحكومية المتنقلة

التنمية المحلية تتابع استلام محافظ الجيزة سيارتين للخدمات الحكومية المتنقلة