شكرا لقرائتكم خبر عن فن التعامل مع الجمهور.. دورة تدريبية للعاملين في الخط الساخن بمياه المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تسعى لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات، ومن ثم تطوير العنصر البشرى، باعتباره من مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، مشيرا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ دورات تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس للعاملين بالشركة في الفترة من 11/4 حتى 15/4/2021 عن فن التعامل مع الجمهور لمسؤولي الخط الساخن، تناولت كيفية التعامل مع الاعتراضات والشكاوى والتعرف على الأساليب الفنية لمعالجة الاعتراضات وإدارة علاقات العملاء والتعرف على مفهوم الخدمة المتميزة.

وأضاف صالح أنه تم تدريب فني تشغيل صرف على أخطار التعامل مع الكيماويات وكيفية تداول وتخزين الكلور والمواد الخطرة ومعرفة الغرض من استخدام الكيماويات والتعامل مع الكلور والوقاية من مخاطر الكلور وتأمين مبنى الكلور والوقاية من أخطار التعامل مع أجهزة الكلور.

من جانبها، قالت منى القفل، رئيس قطاع الموارد البشرية، إن هناك دورات أخرى تم تنفيذها بمركز تدريب الشركة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على مصادر وخصائص المياه وأنواع المحطات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على دراسة القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة في مجال الحماية المدنية والوقاية من الأخطار الصناعية والتكنولوجية الكبرى والتعامل مع الحوادث المنزلية وحماية العنصر البشري وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق.