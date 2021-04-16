شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقدان مستشفى بنها التعليمي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة، أعمال تطوير المستشفى، يرافقهما الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميمة خليفة مدير المستشفى، مبني الطوارئ، الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لتشغيله.

كما تفقدوا غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح المرحلة الأولى للمبنى بقوة ٢٢ سرير استقبال، و١٥ سرير عناية، و٥٨ سرير إقامة طوارئ، و١٠ غرف عمليات، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والتى تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير الجهاز الهضمى والجراحات التخصصية مثل المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر، خلال هذا العام.

وأشاد المحافظ بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، فيما تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر، وربطته بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سريرا.

الجدير بالذكر أنه على مدار السنة الماضية، بذلت جهود كبيرة لتجهيز المبنى الجديد بمستشفي بنها التعليمى من توصيل الكهرباء والأوكسجين وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الأوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة

كما تابع المحافظ خلال جولته أعمال تطوير مستشفي حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبني بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين وصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفه حوالي 40 مليون جنيه، كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى، حول الامكانيات، وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازال يقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية بنسبة 50% من قوته رغم دخولها مرحلة التطوير.

وقدم المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والقيادات التنفيذية بالوزارة على الجهود التي بذلت لسرعة الانتهاء من تجهيز تلك المستشفيات.

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه

محافظ القليوبية ورئيس هيئة المستشفيات يتفقدان المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي منه