شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بالمساجد لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات وغلق دورات المياه بالمساجد ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بمواعيد الصلاة والمدة الزمنية لصلاة التراويح والتعقيم والتطهير المستمر للمساجد عقب كل صلاة، وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة، موجهاً محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بمتابعة أعمال تطوير وترميم المساجد الجاري افتتاحها خلال الفترة المقبلة بمعرفة وزارة الأوقاف.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح أكثر من 100 مسجد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 4 آلاف و450 مسجداً على مستوى المراكز والمدن والقرى، معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة، وإحلال وتجديد البعض الأخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.