شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة ٦٠٠ مصل .. افتتاح مسجد نسائم الرحمة في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظ البحر الأحمر مسجد نسائم الرحمة بمنطقة السلام بمدينة الغردقة.

وقدم وجدي التهنئة إلى أهالي المنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وافتتاح المسجد، كما قدم الشكر لجميع العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم ولكافة الجهود التي ساعدت في الانتهاء من إنشاء المسجد، وكل من يقوم بالسعي لتبرع وإقامة دور العبادة في جميع أرجاء المحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الاحمر أن مسجد نسائم الرحمة تم إنشاؤه بالجهود الذاتية على مساحة ٣٥٠ مترا مربعا؛ ليسع أكثر من ٦٠٠ مصل، بالإضافة إلى ١٠٠ متر توسعة تحت إشراف عام من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى فرش المسجد بالكامل من جانب الوزارة.

حضر افتتاح المسجد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وإسماعيل أحمد مدير إدارة الأوقاف بالغردقة.