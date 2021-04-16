شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مبادرة حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1408 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، خلال يومي 14 و15 من إبريل الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1408 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 283 حالة جراحة و318 حالة أطفال و224 باطنة و104 قلب و70 نساء و42 تنظيم أسرة و44 أسنان و194 جلدية و129 حالة انف واذن، إلى جانب أنه تم عمل (80 ) تحاليل مختلفة وعمل (10) حالات موجات صوتية وعمل 15 حالة رسم قلب وعمل 3 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 2 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ107 مترددين، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة وتضم صيدلية.

قافلة طبية في المنيا - صورة أرشيفية