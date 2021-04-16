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شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مبادرة حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1408 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، خلال يومي 14 و15 من إبريل الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1408 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 283 حالة جراحة و318 حالة أطفال و224 باطنة و104 قلب و70 نساء و42 تنظيم أسرة و44 أسنان و194 جلدية و129 حالة انف واذن، إلى جانب أنه تم عمل (80 ) تحاليل مختلفة وعمل (10) حالات موجات صوتية وعمل 15 حالة رسم قلب وعمل 3 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 2 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ107 مترددين، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة وتضم صيدلية.
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