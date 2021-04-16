شكرا لقرائتكم خبر عن السبت .. امتحانات المتخلفين للصفين الأول والثاني الثانوي في المنيا (الجداول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام التكميلي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢١، غدا السبت، للطلاب الغائبين فقط الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان السابق .

تجري الامتحانات، داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد .

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ان الامتحانات ستجري للطلاب المتغيبين عن امتحانات نصف العام، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي. محذرا من التخلف.

جدول امتحانات المتخلفين بالصف الاول والثاني الثانوي - المنيا

جدول امتحانات المتخلفين بالصف الاول والثاني الثانوي - المنيا