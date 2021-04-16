شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفو جراف .. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 10 حتى 16 إبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 إبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والموقع بتاريخ 3/3/2021، كما تمت المواففة على مشروع قرار بشأن اتفاق على منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى «بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية»، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

كما أورد التقرير أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب محافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وتمت الموافقة كذلك على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما جاء في التقرير أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادى أسوان الرياضى لصالح النادى ذاته، بالإيجار الإسمى، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية، وكذلك الموافقة على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسياً، خاصة بصعيد مصر، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق «منظومة الري الحديث»، وسبل تكاملها مع مبادرة «حياة كريمة» لإحداث نقلة نوعية في الريف المصرى، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي «الدلتا الجديدة»، والتكليفات الرئاسية بوضع مخطط شامل للمنطقة وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شؤون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.

وشملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير أيضاً، اجتماعاً لاستعراض إجراءات استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف لمعرفة الثروة العقارية وتكوين قاعدة بيانات مركزية للاستفادة بها في إجراءات التراخيص والمرافق وغيرها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع وتحفيز زراعة القطن، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.

كما جاء في التقرير ترأس سيادته اجتماع لاستعراض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تأثيث 6800 وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وتطبيق منصة المفقودين، وإقامة وتطوير الحضانات.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية مثل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم عقد اجتماع لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير 375 قرية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في خطة العام المالي الجاري، في قرى 51 مركزاً، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.

كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بتيسير إجراءات التسجيل العقاري وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وذلك بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وشملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع مسئولي عدد من كبريات المكاتب الاستشارية الهندسية، لوضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالاً للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وكذا عدد من المحاور والطرق في المنطقة، فضلاً عن اجتماع مع وزيرة الصحة، ومساعد الوزيرة لمتابعة جهود مواجهة فيروس «كورونا»، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار الفيروس، بجانب اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، وتم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، مؤكداً أن هذه المشروعات تلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فحسب التقرير، شملت إرسال سيادته برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة في احتفالية يوم اليتيم بعنوان «ها أنا أحقق ذاتي»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد أن النشء والشباب هم محط رعاية الدولة وفي القلب من مشروعاتها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ونخبة من المسئولين ورجال الفن ورموز الإعلام والرياضة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التونسي قيس سعيد بمقر إقامته في القاهرة، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ عاماً للثقافة المصرية التونسية، معرباً عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفي من مواقف داعمة لمصر.