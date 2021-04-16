بالفيديو.. الداخلية ترسل قوافل طبية ومساعدات إنسانية لقرى الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



وجهت وزارة الداخلية قوافل من المساعدات المتكاملة عينية وطبية للقرى النائية بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

ووزعت القوافل مساعدات عينية ضمن مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية منها مواد غذائية، كما تم إرسال مأموريات للمواطنين في محل إقامتهم لضمان الحصول على المساعدات، وخلال تقديم المساعدة تم الاستجابة لعلاج طفلة لتركيب طرف صناعي لقدمه وتم الكشف الطبي لها لاستكمال العلاج

وتم توقيع الكشف الطبي على 592 مواطنا وصرف العلاج بالمجان، كما تم استخراج عدد من بطاقة الرقم القومي وفحص عدد من السيارات والتراخيص بالمجان للمواطنين.

جاء ذلك إيمانا وتعظيما من الدور الإنساني والاجتماعي بوزارة الداخلية لدعم المواطنين بالقرى النائية والأكثر احتياجا.