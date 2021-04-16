وزراء الداخلية العرب يستنكرون الاعتداءات الإرهابية بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بجمهورية العراق وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء.

وتتمنى الأمانة العامة للمصابين الشفاء العاجل وتترحم على أرواح الضحايا لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لضرب النسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد.

إذ تعرب الأمانة العامة للمجلس عن إكبارها للأدوار المتفانية التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، فإنها تعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتؤكد الأمانة العامة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته.