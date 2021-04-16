قتيل ودراجة وهروب.. طلقة بالرأس تشعل نار الثأر بين عائلتين في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات ثأرية تعود إلى العام الماضي ارتفعت معها وتيرة العنف داخل قرية منشأة دهشور بمركز البدرشين جنوب الجيزة. خلافات تجددت أحداثها وارتفعت وتيرتها منتصف الأسبوع الماضي معلنة سقوط قتيل جديد ينضم إلى قائمة ضحايا الثأر الأسود.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار ووقوع قتيل بقرية منشأة دهشور.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين هي الدافع، وأن المتهم صادر ضده أحكام قضائية.

تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب أحمد فايز أكدت أن المتهم استقل دراجة نارية وأمطر المجني عليه بالرصاص فاستقرت طلقة في الرأس، ولاذ بالفرار إلى المنطقة الجبلية.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.