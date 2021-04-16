يمثل عبئا على المجتمع.. ننشر تقرير لجنة التعليم بالشيوخ عن مشروع قانون التعليم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

حصل الخليج 365 على تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون التعليم الجديد، المحال إليها من مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على الجلسة العامة، الأسبوع المقبل، لإبداء الرأي النهائي فيه.

ونص تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على أن مشروع القانون يمثل عبئا كبيرا على شريحة كبيرة من المجتمع، لما يشوبه من شبهات عدم الدستورية.

وأعلنت اللجنة بأغلبية أعضائها رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء نص التقرير كما يلي: