شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا السبت شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه يبدأ غدًا ارتفاع تدريجي فى درجة الحرارة، ويستمر في الارتفاع حتى تصل إلى الذروة الاثنين؛ ليكون الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ٣ أيام المقبلة.

وأوضح الخبراء، أن الرياح تكون معتدلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط على جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة: 36 - 20

الإسكندرية: 34 - 18

الإسماعيلية: 35 - 19

أسيوط: 37 - 21

أسوان: 38 - 23