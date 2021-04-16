أمضى حياته مدافعًا عن قضايا وطنه.. الرئيس الفلسطيني يعزي في وفاة مكرم محمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته: "تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأخ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق؛ ونقيب الصحفيين المصريين السابق؛ والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب؛ الذي أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي المتميز؛ وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".