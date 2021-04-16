شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعارك في حياة الراحل مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عن عمر يناهز 85 عامًا؛ غيب الموت الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، أمس الخميس، بعد صراع مع المرض.

بدأ الراحل عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم محمد أحمد منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس المجلس الأعلي للإعلام.

وخلال هذه السنوات الطويلة؛ خاض مكرم العديد من المعارك الصحفية، يقول عنها الكاتب الصحفي حمدي رزق: «تعددت معارك الأستاذ، وأهم هذه المعارك مع الإرهاب، فقد حاولوا اغتياله في باب اللوق عقاب له على كشف مخططات الإرهاب وجماعته مبكرا، وشهد على هذه المحاولة الكاتب والدكتور ياسر أيوب الذي كان في المستشفي الذي ذهب إليها الاستاذ للعلاج».

وأضاف حمدي رزق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هذه المحاولة لاغتياله لم تثنيه عن مواجهة مع هذه الجماعات داخل السجون حيث أجري أخطر حواراته معهم في ليمان طره، والتي جاءت في كتابه (مراجعة أم مواجهة) الصادر عن دار الشروق».

وأكد أن ما بين مع معركة الرصاص ومعركة الحوارات تعددت المواجهات، فقد أسس منتدي حواري اسمه حوار الأسبوع في مجلة المصور واستضاف عمالقه المجمتمع المصري في السياسة والفن والرياضة والمجتمع، ومنهم فؤاد سراج الدين وخالد محمد خالد، ولعل أهم حواراته مع البابا شنوده أثناء فترة عزله.

وأشار «رزق» إلى أن مكرم محمد أحمد كان له دور كبير على الجبهة في اليمن، حيث عمل محررا عسكريا لجريدة الأهرام في اليمن، وحكم علية بالاعدم، في الميدان بتهمه أنه سرب معلومات عسكرية، ولكنها نشرت في جريدة الأهرام، وبعدها تدخل الراحل الأستاذ هيكل، وبدوره توصل مع القيادات وأكد لهم أنه يعمل محررا حربيا لجريدة الأهرام هناك وتم الافراج عنه.

وأوضح أن «من أشهر معاركة في الداخل معركته مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير الأسبق، وكانت معركة ضخمة جدا وكسب هذه المعركة».

كما كان له دور كبير كصحفي وكاتب في الشأن السوداني، وأجري العديد من الحوارات الهامة مع كبار الشخصيات السودانية، ومنهم الصادق المهدي، ومحمد عثمان، جون قرنق.

مكرم محمد أحمد - صورة أرشيفية

وأضاف «رزق» أن للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ديوان شعر نشر أيام صباه ولم ينشر مري أخرى، كما أنه كان قارئ مهم لأمهات الكتب، ومن ضمن المحطات المهمة في حياة مكرم محمد أحمد ان الرئيس السادات منع الصحفيين من الذهاب إلى تل أبيب في فترة بداية مفاوضات «كامب ديفيد»، ولكنه سافر إليها بعدها وقام بعمل العديد من الحوارات مع عدد من قادة إسرائيل، وكتب مقولته المعروفة «إذا كان الرئيس منع ذهاب الصحفيين إلى تل أبيب فمن حق القارئ أن يعرف ماذا يجري هناك».

وأختتم «رزق» حديثه بالإشارة إلى أن أهم معركة خاضها مكرم هي معركة الشرف، حيث كان شريفا يحارب معاركة بشرف وكان في الحق سيف، وكان صاحب ذمة مالية قوية، وخاض معركة الفساد في زمن الفساد.