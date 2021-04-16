شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقرر ندب 3 أطباء في مرور مفاجئ على مستشفي كفر صقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، مستشفي كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الإجراءات التمريضية المتبعة أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة الصحية بكفر صقر بحصر المتغيبين، وتبين غياب ٣ أطباء عن النوبتحية، ووجه وكيل الوزارة بندبهم خارج المستشفي، وتوزيعهم على مستشفي أولاد صقر المركزى لصالح العمل، وسد العجز من الأطباء بالمستشفي.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفي لإنشاء مبني جديد لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وقسم الأسنان، وتابع المراحل الإنشائية للمبني، ووجه مدير الإدارة ومدير المستشفي بالمتابعة المستمرة للأعمال لسرعة الإنتهاء منها لصالح المرضي والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.