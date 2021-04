شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة غدًا.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

ننشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل والعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة علما بأن بعض الوظائف يمكنك ملء الاستمارة اليوم والذهاب للمقابلة بداية من الغد السبت 17 إبريل كما هو موضح لكل وظيفة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1 - شركة الفرجاني - شبرا - تطلب:

نظرا للتوسعات الكبيرة التي تشهدها في الفترة الحالية فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الآتية :-

1- مدير فرع (خبرة سابقة بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقة بنفس المجال)

11 - منسق منزلية.

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي- برازيلي)

17- بائع عطارة

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفيسبا خاصة.

23- موظف أمن.

24- مراقب كاميرات.

25- موظف خدمات.

26- خلف كاشير.

27- فني تبريد وتكييف.

-----------

مزايا الشركة:

*مرتبات مجزية

*حوافز شهرية

*تأمين طبي

*تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين:

----

العنوان:-

المكان :- 1شارع العطار من شارع 15 مايو - الشارع الجديد- مسطرد/ شبرا الخيمة بالقرب من موقف مسطرد - سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم السبت 17 ابريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب: 01222777251

============

2 - شركة فتح الله ماركت تعلن عن اليوم التوظيفي :



المكان :- التجمع الأول – البنفسج 7 – فيلا 29 – أمام ميدان مصر إيطاليا

الميعاد:- يوم السبت 17 ابريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

فتح الله ماركت بتفتح فرع من أكبر فروعها فى القاهرة .. فرع مدينة الرحاب – بوابة 6 – The Yard Mall

وهنستقبل أكبر عدد في الوظائف الاتيه :-

شيفات

(شيفات أجبان – شيفات جزارة بلدي – شيفات جزارة مجمدة – شيفات أسماك – شيفات عصائر ومشروبات)

- المؤهل : فوق المتوسط / متوسط.

- المرتب : يبدأ من 3500 جنيه / 5000 جنيه.

- ساعات العمل : 8 ساعات + ساعة راحة.

- ايام الاجازات : يوم راحة في الاسبوع.

- النوع : ذكر / انثى .

- الخبرة : من 2 : 5 سنة خبرة.

------

بائعين

(قسم أجبان – قسم الجزارة البلدى – قسم الجزارة المجمدة – قسم الأسماك – قسم العصائر والمشروبات)

- المؤهل : عالي / متوسط.

- المرتب : 3200 جنيه.

- ساعات العمل : 8 ساعات + ساعة راحة.

- ايام الاجازات : يوم راحة في الاسبوع.

- النوع : ذكر / انثى

- الخبرة : صفر– 2 سنة خبرة .

-------

بائع عطارة

- المؤهل : عالي / متوسط.

- المرتب : 3000 جنيه.

- ساعات العمل : 8 ساعات + ساعة راحة.

- ايام الاجازات : يوم راحة في الاسبوع.

- النوع : ذكر / انثى

- الخبرة : صفر– 2 سنة خبرة .

---------

منسق ممرات (قسم الأغذية الجافة – قسم الأدوات المنزلية – قسم التجميل)

- المؤهل : عالي / متوسط.

- المرتب : 2900 جنيه.

- ساعات العمل : 8 ساعات + ساعة راحة.

- ايام الاجازات : يوم راحة في الاسبوع.

- النوع : ذكر / انثى

- الخبرة : صفر : 2 سنة خبرة.

----------

مزايا اخرى لكل وظيفة:

- تأمين طبي خاص.

- تأمين اجتماعي.

- رصيد إجازات سنوية.

- زيادات سنوية.

- منح ومكافأت دورية للإجادة في العمل.

---------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا

والذهاب مباشرا في المكان والميعاد المحددين:

------------

العنوان:-

فيلا 29 – التجمع الأول – البنفسج 7 – أمام ميدان مصر إيطاليا

الميعاد:- يوم السبت القادم 17 أبريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار :- إدارة الموارد البشرية

واتس اب 01050303003

===============

3 - شركة الفرجاني - فرع النعام - تطلب :

نظرا للتوسعات الكبيرة التي تشهدها في الفترة الحالية فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الاتية :-



1- مدير فرع ( خبرة سابقة بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبرة سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقه بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقه بنفس المجال)

11 - منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي- برازيلي)

17- بائع عطارة

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

-----------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي * فرص للترقي

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين:

----

العنوان:-

المكان :- 9شارع عين شمس خلف عمر افندى - سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم الاربعاء 21 ابريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب: 01222777251

=============

4 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدى شركات راية القابضة -

تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة يوم الاثنين القادم الموافق 19 ابريل 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : حدائق القبة 123 شارع مصر و السودان – عمارة المحروسة – الدور الأول – أمام مول المحلة – بجوار البنك الأهلى

من الساعة 10 صباحاً الى 2 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. رؤساء مجموعات

2. أخصائي تمويل (80% من الوظيفة عمل ميداني)

مكان الفروع:

القاهرة (شبرا مصر / دار السلام / حلوان / المرج / المطرية / حدائق القبة / مدينة نصر - الحي العاشر)

الجيزة (المنيب / فيصل / امبابة / العياط)

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل:

استاذة / نورهان - 01029715767

============

5 - شركة أوبو مصر تطلب :



OPPO Egypt Hiring

#warehouse keeper

Job Requirements:

Bachelor's degree

Experience 1-3 years in any of the following #warehousing #supplyChain #Logistics #inventory

Max age: 32

good command of Arabic and English (written, oral ).

High follow up and organizational skills.

Ability to work under pressure.

Very good computer skills (esp. MS Office applications).

#Cairo residence only

Job Description:

*Receiving the stock orders from the main warehouse and making sure that the quantity is accurate.

* Arrange all spare parts inside the warehouse by the model's codes.

*Make monthly inventory to all spare parts inside the warehouse.

* Prepare the order of the spare parts from the factory.

* Prepare the new device order for the replacement.

* Contact with the maintenance department in all service centers.

* Keeping the old spare parts.

*Register the missing spare parts on the system.

* Report to the manager.

interested candidates send your updated CV to

[email protected] mention (warehouse keeper ) in the subject.

==============

6 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة -

تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم #الاربعاء الموافق 21 ابريل 2021 م

لفروع: ( العجمي - المندرة - السيوف - محرم_بيك - العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: السيوف - 6 ش اديب معقد - سنتر الزهراء - الدور الاول علوي - بجوار البنك الاهلي المصري .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

-شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_منطقة:

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 10 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير منطقة.

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط - خريجين فقط .

• المميزات: ( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل #واتس_اب فقط :

MR. Islam Magdy - 01091032558

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

=============

7 - شركة أوبو مصر تطلب:



OPPO Egypt is Hiring a “GL Accountant “

Location: Nasr City, Cairo

Main Job Duties:

• Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.

• Documents financial transaction s by entering account information.

• Aid For financial actions by analyzing accounting options

• Summarizes current financial status by collecting information; before preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.

• Substantiates financial transactions by auditing documents

• Maintains accounting controls by Following and recommending

policies and procedures.

Job Requirements:

• Bachelor's degree of Commerce with grade Good.

• 2 to 4 years of Experience

• Gender: Any

• Age:30 Max

• Proficiency in various computer programs related to accounting

• Very good verbal and written communication skills in English is a must

• Very good with MS Office

• Be proactive, reliable, responsible for teamwork spirit.

• If you're interested, please send your updated CV to

"[email protected]" and mentioned " GL Accountant " at the email subject.

================

8 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة -

تعلن عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 م

لفروع: ( دسوق - فوه - سيدي_سالم - سيدي_غازي - كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: ش مستشفي الزهراء - عمارة المعصراوي الدور الثاني شركة امان .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- لاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط - خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق - سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

4) مسؤول_نظم_معلومات:

• مؤهل عالي مناسب.

• خريجين فقط.

• حاصل علي دورات (CCNA - MCSA)

• خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال نظم المعلومات.

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب :

MR. Islam Magdy - 01091032558

============

9 - شركة أوبو مصر تطلب:

OPPO Egypt is hiring Receptionist at Cairo (Helwan , Salah Salem)

Job description

*Receiving the customers' devices

* Handle the customer complaint

* Register all data on the System (customer data and mobile data )

*Complaint analysis

* Contact with the maintenance department

* Contact the warehouse department for the accessories and spare parts price.

* Receiving money from the customer

* Contact with the financial department to finalize all financial cases

Job Requirements

* Bachelor degree

* Max. age: 27-28

* Proven customer support experience.

* V.good English language command.

* females / males

* Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters.

* Excellent communication and presentation skills.

* Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively.

If you are interested please send your updated resume to [email protected]

Mention (Receptionist - SC) in the mail subject .

==============

10 - شركة أوبو مصر تطلب:

OPPO Egypt now is hiring

Mobile Repair Engineer -Technicians- at (Helwan-Salah salem)

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found, Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

* Bachelor degree, Preferred Electronics

* Max-age 34

* Experience 1-3 in mobile maintenance software and hardware is preferred

* Proficiency in Microsoft Office (Excel, Outlook, Word).

* Good Command of Arabic & English language skills.

* Cairo residence 

* Males preferred

Send your updated CV to [email protected]

mention ( Mobile Repair engineer Cairo ) at the mail subject.

============

11 - شركة_الفرجاني - العروبة - تطلب :

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتيه :-



1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11 - منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي- برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفيسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

-----------

مزايا الشركة

مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

----

العنوان:-

المكان :- تقاطع شارع العروبة مع شارع عزالدين عمر - سوبر ماركت الفرجاني

الميعاد:- يوم الاثنين 26 ابريل 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب: 01222777251

============

12 - شركة راية تعلن عن يوم توظيفي بحلوان :



‎اليوم التوظيفي المفتوح لشركة راية لتوزيع المواد الغذائية و المشروبات احدى شركات راية القابضة

تطلب للتعيين – 20 مسئول مبيعات و 20 سائق رخصة مهنية.

‎يوم توظيفي (بمركز شباب حلوان الجديد) يوم الثلاثاء الموافق 20/4/2021

1- وظيفة مسؤول مبيعات

المهام الوظيفية :

• ‎تحقيق أهداف بيع الأساسيات (التغطية والتوزيع)

• ‎تطوير والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع العملاء.

• ‎تقديم الأخبار وأولويات العمل ومبادرات الشركة للسوق.

• ‎متابعة المخزون وتحميل السيارة مع السائق.

-----------

‎2- سائق رخصه مهنية

‎حسن المظهر والسلوك ولا يشترط خبرة سابقة.

‎المهام الوظيفية

‎ يجب أن يكون لديك مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة.

‎----------------------

مكان العمل: حلوان – كفر العلو طريق الكورنيش

-------------------

المميزات :

• مرتبات مجزية ( للسائق ومسئول المبيعات)

- 2000 جنيه ثابت.

- 2000 جنيه متغير.

- 500 حافز .

• ‎ تامين صحي يغطى ١٠٠٪؜

• ‎تامين اجتماعي

• ‎تامين علي الحياه

‎ ------------------------

يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والقدوم مباشرا على العنوان والميعاد الموضحين مسبقا:

------------------

مكان المقابلات: بمركز شباب حلوان الجديد – الشارع الغربي بالمساكن الاقتصادية - حلوان

الميعاد: من الساعة 11 ص الى 3 عصرا يوم الثلاثاء القادم 20 ابريل 2021

-------------

‎اي استفسار ، فيرجى الاتصال على الارقام التالية 01050519519

‎0102 9894689 او التواصل عبر الواتس اب

==========

12 - شركة أمان للتمويل متناهى الصغر – إحدى شركات مجموعة راي القابضة للاستثمارات المالية -

تعلن عن رغبتها فى شغل وظيفة مسئول_نظم_المعلومات فى محافظة أسوان :

#المهام_الوظيفية :

- إتخاذ الإجراءات والقرارات التي تضمن تأمين أجهزة الحاسب الآلي والبرامج المستخدمة وعدم إختراقها.

- متابعة إتصال أجهزة الحاسب الآلي المختلفة بالفروع بقاعدة البيانات الرئيسية والعمل علي حل المشكلات الفنية .

- تنفيذ صلاحيات المستخدمين علي برامج الحاسب الآلي المستخدمة.

- رفع تقارير بالحالة الفنية لأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والصيانة المطلوبة.

- القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفية :

- مؤهل عالي مناسب

- خبرة سنتين في نفس مجال العمل.

- إجادة تامة إستخدام الحاسب الآلي.

يتم ارسال السيره الذاتيه علي الميل التالي مع كتابه اسم الوظيفه فى خانة الموضوع .

[email protected]

للتواصل واتس_اب فقط :

MR. Mostafa tag

01121383335

===============