شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام في مقدمة مشيعي جنازة مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المشيعين في جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام.

أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد آل رشدان، وشارك في الجنازة محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وتلاميذ الراحل الكبير مكرم محمد أحمد.

"هيكل" فى مقدمة مشيعى جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

"هيكل" فى مقدمة مشيعى جنازة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد