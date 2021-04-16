شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال علي المساجد في الجمعة الأولي في شهر رمضان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص آلاف المصلين في المنيا، على الحضور للمساجد لأداء الجمعة الأولي من شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات احترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد .

فيما شكلت مديرية الأوقاف بالمحافظة، فرق مرورية على المساجد للتأكد من الالتزام من غلق دورات المياه، والتزام المصليين بارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد، والتباعد خلال الجلوس والصلاة .

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لم ترصد غرف العمليات بالإدارات الفرعية بالمراكز والمدن والقرى، مخالفات، حيث التزام المصليين والأئمة والخطباء، بتعليمات وزارة الأوقاف. مؤكدا على تواصل لجان المتابعة على المساجد خلال الشهر الكريم .