شكرا لقرائتكم خبر عن 14 اجتماعا و10 قرارات جديدة.. تعرف على ‏نشاط الحكومة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلطت من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة على ‏عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية ‏الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ ‏لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والموقع بتاريخ 3/3/2021، كما تمت المواففة على مشروع قرار بشأن ‏اتفاق على منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى ‏‏"بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق ‏الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا ‏يتجاوز مليون يورو.‏

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 3/2019 ‏الصادر بتاريخ 31/10/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب ‏جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة، وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على قرار مجلس محافظي ‏بنك التنمية الأفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة ‏لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى ‏عضوية البنك.‏

كما أورد التقرير أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة ‏نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد علي فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، ‏بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس ‏لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من ‏الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة ‏‏14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ‏ناحية محافظة المنيا.‏

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب محافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ‏في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة ‏الغابات الشجرية، وتمت الموافقة كذلك على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من ‏قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التى انعقدت فى 12 أبريل ‏‏2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً.‏

كما جاء فى التقرير أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادى أسوان الرياضى ‏لصالح النادى ذاته، بالإيجار الإسمى، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 ‏لسنة 1979، وهو ما يأتي فى إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية، وكذلك الموافقة على فتح ‏مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق ‏الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من ‏المشروعات التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسياً، خاصة بصعيد ‏مصر، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق "منظومة الري الحديث"، وسبل تكاملها مع ‏مبادرة "حياة كريمة" لإحداث نقلة نوعية فى الريف المصرى، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، ‏والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.‏

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع ‏القومي "الدلتا الجديدة"، والتكليفات الرئاسية بوضع مخطط شامل للمنطقة وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق ‏والمرافق، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة ‏واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين ‏أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى ‏‏1882 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.‏

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير أيضاً، اجتماعاً لاستعراض إجراءات استكمال ‏منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف لمعرفة الثروة العقارية وتكوين قاعدة بيانات مركزية ‏للاستفادة بها في إجراءات التراخيص والمرافق وغيرها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، ‏والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات، ‏ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة ‏والإحصاء، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع وتحفيز زراعة ‏القطن، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والزراعة ‏واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.‏

كما جاء في التقرير ترأس اجتماع لاستعراض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها ‏ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور مساعد أول رئيس مجلس ‏الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية، بالإضافة ‏إلى عقد سيادته اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تأثيث ‏‏6800 وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وتطبيق منصة المفقودين، وإقامة وتطوير الحضانات.‏

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات ‏الأولوية مثل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ‏فيروس كورونا، كما تم عقد اجتماع لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ‏لتطوير 375 قرية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالي الجاري، فى ‏قرى 51 مركزاً، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.‏

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي ‏والعقارات، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بتيسير إجراءات التسجيل العقاري وإجراء التعديلات التشريعية ‏اللازمة، وذلك بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب ‏وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.‏

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء أيضاً، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع مسئولي عدد من كبريات المكاتب ‏الاستشارية الهندسية، لوضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالاً للنجاح الذي تحقق في ‏تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وكذا عدد من المحاور والطرق فى المنطقة، فضلاً عن ‏اجتماع مع وزيرة الصحة، ومساعد الوزيرة لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات ‏الخاصة به على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالتوسع في إعطاء ‏اللقاحات للحد من انتشار الفيروس، بجانب اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة ‏المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد ‏من المشروعات الكبرى، وتم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، مؤكداً أن هذه المشروعات تلقى ‏اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس ‏عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب بالإنابة عن أعضاء الحكومة، ‏وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى ‏إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان ‏المعظم.‏

كما شملت الأنشطة أيضاً، إلقاء رئيس مجلس الوزراء كلمة فى احتفالية يوم اليتيم بعنوان "ها أنا أحقق ‏ذاتي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد أن النشء والشباب هم محط رعاية الدولة وفي ‏القلب من مشروعاتها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ونخبة من المسئولين ورجال الفن ورموز ‏الإعلام والرياضة.‏

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد بمقر إقامته في القاهرة، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال ‏المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان ‏عام 2021 - 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية، معرباً عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث ‏الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفي من مواقف داعمة لمصر.‏