شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء الوزارة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعرب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة - فى بيان صحفى للوزارة اليوم الجمعة- عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللكُتاب والمفكرين وأسرة الصحافة المصرية، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وتابعت الوزارة: "رحم الله الفقيد الذي كان قامة صحفية مرموقة ورمزًا من رموز الصحافة المستنيرة ومثالا يُحتذى به في العمل الوطني المخلص والدؤوب، حيث أسهم خلال مسيرته المهنية في الدفاع عن قضايا الوطن بكل تفان ونزاهة، وكان له دور ملموس في إثراء الحياة الفكرية والصحفية في مصر والوطن العربى".