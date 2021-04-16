شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 100 طن نواتج تطهير ترع ومصارف ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي برئاسة محمد بكري بتنفيذ وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة لعدة حالات تعد على المساحة الزراعية بزمام قرية صفط الشرقية وقمن العروس وعطف إفوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وقال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطي، إنه تم رفع 65 طنا من القمامة وتوريدها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبوراضي، إضافة إلى 100 طن أخرى نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبوصير الملق وقمن العروس وإنفسط، ومن جانبها تقوم المجالس القروية بصيانة الكهرباء وأعطال مياه الشرب والصرف الصحي وتجفيف المياه الجوفية وتغطية المصارف وتبطين الترع ومتابعة تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وملفات المتغيرات المكانية ورصدها.

واشار إلى متابعة آخر المستجدات لكافة المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بدائرة المركز حيث يتم تجميل وتطوير مدخل مدينة الواسطي، تغطية ترعة الإبراهيمية بمدخل جزيرة المساعدة، إعادة رصف طريق ونا القس/قمن العروس، وطريق ونا القس /صحارة مبارك وطريق قرية صفط ميدوم، تطوير مبنى الحملة الميكانيكيّة، تشطيب المباني الإدارية لمدينة الواسطي وقرى الميمون وقمن العروس وإطواب وصفط ميدوم.