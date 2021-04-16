شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إطلاق مشروع صكوك الاضاحي لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، لقاءًا بعدد من الأئمة ورجال الدعوه الإسلامية بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بقصر ثقافة منيا القمح .

بدأ وزير الأوقاف اللقاء بتقديم الشكر لمحافظ الشرقية لاستضافته الكريمة لهذا اللقاء، وتقدم بالشكر للأئمة والدعاة لجهودهم في الالتزام بتطبيق كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة داخل المساجد، لتظل المساجد مفتوحة أمام المصلين، قائلا مهمتنا إعمار المساجد ونشر تعاليم الدين السمحة .

كما دعا الوزير الأئمة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرارية فتح المساجد وصلاة التراويح هذا العام، وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا باعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الاسلامية، لافتا إلى ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة الشرقية منذ الاول من سبتمبر لعام 2020 وصل إلى 114 مسجد منهم 111 مسجد بناءا جديدا وإحلالا وتجديدا و3 مساجد صيانه وترميما، وإجمالي ماتم افتتاحة على مستوي الجمهورية خلال هذه الفتره بلغ 1369 منها 1277 مسجدا جديدا واحلالا وتجديدا بما يزيد عن معدل 5 مساجد يوميا، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، ليؤكد أن الدولة تبني ولا تهدم وان مصر أرض الاديان والإسلام.

وتطرق اللقاء إلى اهتمام الوزارة بالجانب الدعوي وصقل مهارات الأئمة، ليؤكد وزير الأوقاف أنه تم تكثيف الدورات التدريبية للائمة والدعاة بالتعاون مع الجامعات المصرية وأكاديمية التدريب بالوزارة، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد أكبر نسبة تسجيل لاستكمال دراسات الماجستير والدكتوراه، وقال إن العام الماضي تم الدفع ب 800 إمام للحصول على الماجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلم النفس .

أعلن وزير الأوقاف عن إطلاق مشروع صكوك الاضاحي لهذا العام 1442 هجرية مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توزيع مليون و200 الف كجم من أجود انواع اللحوم على المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الأوقاف للمشاركة في افتتاح مسجد الغنيمي التابع لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح ليمثل صرحا إسلاميا ومنارة تعليمية لنشر صحيح الدين وصف المحافظ هذه الزيارة الكريمة بزيارة الخير والافتتاحات ولنشر تعاليم الاسلام السمحة.

وفي نهاية اللقاء أهدي محافظ الشرقية شعار المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لدوره الملموس في تجهيز وفرش المساجد وتهيئتها بالشكل الأمثل لاستقبال المصلين، كما اهدي وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديرا لدوره في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.