شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في الجمعة الأولي من شهر رمضان المبارك، بالمرور على المركز الطبي بأبوكبير، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بالمركز، ضمن ١٤ مركز على مستوي المحافظة، والتي تم تخصيصها تيسيرا على المواطنين من مشقة السفر، ومنع التكدس، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وخلال زيارته قام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ومن جاهزية الفرق الطبية لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، مشيراً إلى أن الـ ١٤ مركز المنتشرة على مستوي المحافظة هي «مكتب صحة ثان الزقازيق، المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين، وههيا والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح، وديرب نجم المركزية».